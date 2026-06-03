Pago de prima de antigüedad CSS: quiénes deben notificarse para la emisión de cheques

La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a los exfuncionarios de la institución que mantienen trámites relacionados con el pago de prima de antigüedad para que acudan a notificarse de las resoluciones correspondientes.

La entidad explicó que este procedimiento es un paso indispensable para poder iniciar posteriormente el trámite de emisión de los cheques de pago.

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Prima de antigüedad CSS: ¿Quiénes deben notificarse?

La convocatoria está dirigida a los exfuncionarios de la CSS que aparecen incluidos en el listado de resoluciones emitidas por la institución relacionadas con el reconocimiento de la prima de antigüedad.

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Las autoridades aclararon que el llamado actual es únicamente para la notificación formal de las resoluciones y no para el retiro de cheques.

¿Dónde realizar el trámite?

Los interesados deben acudir al Departamento de Trámite de la CSS, ubicado en:

Puerta 55

Piso 3

Edificio 519

Ciudad de la Salud, sector de Clayton

La institución recomienda a los exfuncionarios verificar previamente si forman parte de los listados correspondientes antes de presentarse a realizar el trámite.

Aún no hay cheques emitidos

La CSS enfatizó que los cheques todavía no han sido emitidos, por lo que la notificación de las resoluciones constituye un requisito previo para continuar con el proceso administrativo.

Prima de antiguedad - MINSEG ARCHIVO

Una vez completada esta etapa, la institución podrá avanzar con los procedimientos necesarios para la confección y posterior entrega de los pagos.

Contactos para consultas

Para obtener información adicional sobre este proceso, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos:

513-1568

513-1778

Ingresa al Link en: RESOLUCIONES-SIN-NOTIFICAR-PRIMA-JCC

La Caja de Seguro Social reiteró la importancia de cumplir con este requisito para evitar retrasos en la gestión de los pagos correspondientes a la prima de antigüedad.