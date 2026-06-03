CSS anuncia pagos a jubilados y pensionados: ACH el 4 de junio y cheques el 5

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados recibirán sus pagos correspondientes a la primera quincena de junio de 2026, según la modalidad de cobro seleccionada.
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Jubilados y pensionados: ¿Qué día cae el pago por ACH y cheques?
Primera quincena
- ACH: jueves 4 de junio.
- Cheque: viernes 5 de junio.
Segunda quincena
- ACH: viernes 19 de junio.
- Cheque: lunes 22 de junio.
Calendario de pagos de la CSS para julio de 2026
Primera quincena
- ACH: viernes 3 de julio.
- Cheque: lunes 6 de julio.
Segunda quincena
- ACH: viernes 17 de julio.
- Cheque: lunes 20 de julio.
La institución recomendó a jubilados y pensionados verificar previamente su método de pago y acudir únicamente en las fechas establecidas para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias y centros de atención.
Los desembolsos forman parte del calendario regular que mantiene la Caja de Seguro Social para garantizar el pago oportuno de las prestaciones económicas a nivel nacional.