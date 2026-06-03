Panamá Nacionales -  3 de junio de 2026 - 09:33

CSS anuncia pagos a jubilados y pensionados: ACH el 4 de junio y cheques el 5

La CSS confirmó que los jubilados y pensionados cobrarán este jueves por ACH y el viernes 5 de junio por cheque. Consulte el calendario completo.

CSS anuncia pagos a jubilados y pensionados

CSS anuncia pagos a jubilados y pensionados

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados recibirán sus pagos correspondientes a la primera quincena de junio de 2026, según la modalidad de cobro seleccionada.

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencia electrónica (ACH) tendrán disponible el desembolso el jueves 4 de junio, mientras que quienes cobran por cheque podrán hacerlo el viernes 5 de junio.

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Jubilados y pensionados: ¿Qué día cae el pago por ACH y cheques?

Primera quincena

  • ACH: jueves 4 de junio.
  • Cheque: viernes 5 de junio.

Segunda quincena

  • ACH: viernes 19 de junio.
  • Cheque: lunes 22 de junio.

Calendario de pagos de la CSS para julio de 2026

CALENDARIO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2026

Primera quincena

  • ACH: viernes 3 de julio.
  • Cheque: lunes 6 de julio.

Segunda quincena

  • ACH: viernes 17 de julio.
  • Cheque: lunes 20 de julio.

La institución recomendó a jubilados y pensionados verificar previamente su método de pago y acudir únicamente en las fechas establecidas para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias y centros de atención.

Los desembolsos forman parte del calendario regular que mantiene la Caja de Seguro Social para garantizar el pago oportuno de las prestaciones económicas a nivel nacional.

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