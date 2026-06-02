CSS Panamá: número para sacar citas médicas y guía paso a paso

Opciones para solicitar citas en la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene habilitada la línea telefónica 199 para que los asegurados puedan solicitar citas médicas a nivel nacional.

El centro de contacto atiende de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., y permite gestionar citas para consultas médicas en las diferentes instalaciones de salud de la institución.

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Además de la atención telefónica, la CSS ofrece la plataforma Mi Caja Digital, una herramienta en línea que permite realizar diversos trámites sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

CSS: ¿Qué servicios ofrece Mi Caja Digital?

CSS habilita Mi Caja Digital @CSS

Entre las principales funciones disponibles para los usuarios se encuentran:

Solicitud y consulta de citas médicas.

Descarga de la ficha digital.

Talonario para jubilados y pensionados.

Verificación de beneficiarios del grupo familiar.

Consulta de aportaciones al sistema.

¿Cómo solicitar una cita médica en línea?

Citas médicas de la CSS CSS

Para agendar una cita médica mediante Mi Caja Digital, los asegurados deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de la CSS.

Seleccionar la opción "Solicitud de citas".

Completar los datos personales requeridos, incluyendo número de celular, correo electrónico y dirección.

Elegir la policlínica donde desea recibir atención.

Seleccionar el turno disponible.

Verificar la información y confirmar la solicitud.

Una vez completado el proceso, la confirmación de la cita será enviada al correo electrónico registrado por el usuario.

La CSS también informó que este procedimiento puede realizarse para dependientes registrados dentro del grupo familiar del asegurado, utilizando la opción correspondiente dentro de la plataforma.