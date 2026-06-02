Panamá Nacionales -  2 de junio de 2026 - 09:52

CSS habilita la descarga de la ficha digital de junio en Mi Caja Digital

Entre las funciones que puede realizar en Mi Caja Digital de la CSS se incluyen el descargar la ficha digital y consulta de laboratorios.

La CSS habilita descarga de la ficha digital.

La CSS habilita descarga de la ficha digital.

Archivo
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) habilitó en el portal Mi Caja Digital la descarga de la ficha correspondiente a junio. La entidad también detalló los pasos para que los asegurados puedan restablecer su contraseña en caso de olvido.

Paso a paso para recuperar la contraseña en Mi Caja Digital

  • Ingrese al portal https://www.css.gob.pa/ficha-digital/ y seleccione la opción Asegurado.
  • Haga clic en Recuperar contraseña e ingrese su número de cédula.
  • El sistema le solicitará el correo electrónico con el que se registró por primera vez en la plataforma.
  • Una vez ingresado el correo, siga las indicaciones que le mostrará el sistema para crear y registrar su nueva contraseña.

En esta nota:
Seguir leyendo

Cuarto Poder: 2 de junio de 2026

Enma Pinzón cuestiona retrasos en la compra de medicamentos en la CSS

CSS deja sin efecto memorando sobre uso de celulares en jornada laboral

Recomendadas

Más Noticias