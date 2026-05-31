Panamá Nacionales -  31 de mayo de 2026 - 13:19

Jubilados y pensionados recibirán sus pagos de junio desde este jueves 4

Los jubilados y pensionados recibirán sus pagos de junio el jueves 4 y viernes 5, bajo los métodos de pagos digitales y físicos,

Jubilados y pensionados recibirán sus pagos.

Jubilados y pensionados recibirán sus pagos.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

El calendario de pago de la Caja de Seguro Social (CSS) indica que el jueves 4 de junio iniciará el pago de la primera quincena del mes para los jubilados y pensionados que cobran por transferencia electrónica (ACH).

Las quieres reciben el desembolso mediante cheques, la entrega se realizará el viernes 5 de junio, en las agencias de atención de la CSS.

Calendario de pago de la CSS: junio y julio

Junio

  • ACH: jueves 4 y viernes 19 de junio
  • Cheque: viernes 5 y lunes 22 de junio

Julio

  • ACH: viernes 3 y 17 de julio
  • Cheque: lunes 6 y 20 de julio

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

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