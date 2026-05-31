MINSA mantiene 50 clínicas gratuitas para dejar de fumar en todo Panamá

MINSA cuenta con más de 50 clínicas de cesación de tabaco.

El Ministerio de Salud ( MINSA ) recordó a la ciudadanía que mantiene operativas cerca de 50 clínicas de cesación de tabaquismo en todo el país. El objetivo de estas instalaciones es brindar apoyo integral y gratuito a las personas que desean abandonar el consumo de tabaco y otros productos derivados de la nicotina.

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De acuerdo con la entidad, estos centros especializados forman parte de la estrategia nacional de control del tabaco y ofrecen atención basada en evidencia científica, diseñada para ayudar a los pacientes a superar tanto la dependencia física como la psicológica asociada al hábito de fumar.

Beneficios y cobertura del programa

Las personas que ingresan a este programa reciben de manera totalmente gratuita:

Terapia grupal especializada.

Atención médica continua y personalizada.

Medicamentos específicos para el manejo del síndrome de abstinencia.

Estas clínicas operan desde el año 2009 en las distintas regiones de salud del país, incluida la comarca Ngäbe-Buglé.

Centro de Salud de Boca La Caja

Centro de Salud de Río Abajo

Policentro de Juan Díaz

Instituto Nacional de Salud Mental, provincia de Panamá

Centro de Salud de Monagrillo, en Herrera

Centro de Salud de Santiago, en Veraguas

Centro de Salud de Boquete, en Chiriquí

Minsa-Capsi de Burunga, en Panamá Oeste

Minsa-Capsi de Finca La Treinta

Actualmente, en Panamá existen 146 mil fumadores activos, de acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos (GATS, por sus siglas en inglés), aplicada a personas de 15 años en adelante.