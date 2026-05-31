Panamá Nacionales -  31 de mayo de 2026 - 10:47

Aprehenden al exadministrador de la AIG; enfrentará audiencia por enriquecimiento injustificado

La aprehensión del exadministrador de la AIG se materializó en el interior de la república, específicamente en la zona de las playas.

Exadministrador de la Autoridad Nacional para la AIG

Exadministrador de la Autoridad Nacional para la AIG, Luis Oliva.

Ana Canto
Por Ana Canto

El exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue aprehendido por la Policía Nacional este viernes 29 de mayo. La detención se dio tras ser requerido por una nueva investigación en su contra, esta vez por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Según los informes, la captura de Oliva se materializó en el interior de la república, específicamente en la zona de las playas, bajo una orden solicitada por el Ministerio Público. Se espera que este domingo el exfuncionario enfrente una audiencia de garantías donde se legalizará su aprehensión y se definirán las nuevas medidas cautelares.

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Segundo proceso judicial contra Oliva

Este nuevo expediente se suma a los problemas legales que ya arrastraba el exdirector de la AIG:

  • El caso Listo Wallet: Oliva ya se encontraba bajo la lupa de la justicia por presuntas irregularidades en la plataforma digital Listo Wallet.

  • Imputación previa: En agosto de 2025, dentro de este primer caso, fue imputado por los presuntos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

  • Estatus de libertad: Hasta el momento de su nueva captura, Oliva se encontraba en libertad condicional, ya que un juez de garantías le había otorgado las medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida del país mientras avanzaban las investigaciones.

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