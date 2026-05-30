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Exadministrador de la AIG, Luis Oliva, fue aprehendido por nueva investigación en su contra

El exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue aprehendido por la Policía Nacional este viernes 29 de mayo, requerido por una nueva investigación en su contra por presunto enriquecimiento injustificado. Este nuevo expediente surge mientras Oliva ya enfrentaba otra investigación por presuntas irregularidades en la plataforma Listo Wallet.