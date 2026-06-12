Luis Oliva se mantiene en detención preventiva por presunto enriquecimiento injustificado

El Tribunal Superior de Apelaciones ratificó la medida de detención provisional dictada por un Juez de Garantías contra el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva , dentro de la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

“Estamos en presencia o ante un delito demasiado grave que afecta la sociedad del Estado, por ende, el Tribunal Superior de Apelaciones ha confirmado la decisión del Tribunal de Garantía en cuanto a mantener la detención provisional del señor Luis Oliva (...) Por lo que compete al Ministerio Público está haciendo las averiguaciones como ha quedado planteado en este acto de audiencia, hay una imputación, hay elementos de vinculación que acreditan hasta este momento la vinculación del señor Oliva con el delito de enriquecimiento injustificado de alrededor de 900 mil dólares”, detalló la fiscal Patricia Herrera.