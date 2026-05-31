Ordenan detención provisional para Luis Oliva por presunto enriquecimiento injustificado

Ordenan detención provisional para Luis Oliva.

Por Ana Canto Un juez de garantías dictó este domingo la medida cautelar de detención provisional para Luis Oliva, exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), en el marco de la nueva investigación que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Aprehensión de Luis Oliva Según los informes, la captura de Oliva se materializó en el interior de la república, específicamente en la zona de las playas, bajo una orden solicitada por el Ministerio Público.

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