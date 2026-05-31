Panamá Nacionales -  31 de mayo de 2026 - 13:50

Ordenan detención provisional para Luis Oliva por presunto enriquecimiento injustificado

Luis Oliva está bajo investigación desde agosto de 2025 por presuntas irregularidades en la plataforma digital Listo Wallet.

Ordenan detención provisional para Luis Oliva.

Ordenan detención provisional para Luis Oliva.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un juez de garantías dictó este domingo la medida cautelar de detención provisional para Luis Oliva, exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), en el marco de la nueva investigación que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Aprehensión de Luis Oliva

Según los informes, la captura de Oliva se materializó en el interior de la república, específicamente en la zona de las playas, bajo una orden solicitada por el Ministerio Público.

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Segundo proceso judicial contra Oliva

Este nuevo expediente se suma a los problemas legales que ya arrastraba el exdirector de la AIG:

  • El caso Listo Wallet: Oliva ya se encontraba bajo la lupa de la justicia por presuntas irregularidades en la plataforma digital Listo Wallet.

  • Imputación previa: En agosto de 2025, dentro de este primer caso, fue imputado por los presuntos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

  • Estatus de libertad: Hasta el momento de su nueva captura, Oliva se encontraba en libertad condicional, ya que un juez de garantías le había otorgado las medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida del país mientras avanzaban las investigaciones.

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