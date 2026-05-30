Panamá vs. Brasil: hora y dónde ver el partido este 31 de mayo

Este domingo 31 de mayo, la selección de Panamá se enfrentará a su similar de Brasil en un emocionante partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro tendrá como escenario el mítico Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.
¿Dónde y a qué hora ver el partido?
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Hora de transmisión: Desde las 3:30 p.m. (el pitazo inicial está programado para las 4:30 p.m.).
En televisión: EN VIVO a través de las pantallas de RPC TV.
En plataformas digitales: Podrás seguirlo por internet mediante el sitio web oficial: rpctv.com/endirecto.
Este exigente choque contra la Canarinha forma parte de los tres encuentros de alto nivel programados para la Marea Roja antes de su debut en la Copa del Mundo.