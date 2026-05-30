Marea Roja Deportes -  30 de mayo de 2026 - 16:40

Panamá vs. Brasil: hora y dónde ver el partido este 31 de mayo

Este exigente choque contra Brasil forma parte de los tres encuentros de alto nivel programados para Panamá antes de su debut en la Copa del Mundo.

Panamá se enfrentará a Brasil en Rio de Janeiro.

Panamá se enfrentará a Brasil en Rio de Janeiro.

@FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

Este domingo 31 de mayo, la selección de Panamá se enfrentará a su similar de Brasil en un emocionante partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro tendrá como escenario el mítico Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

  • Hora de transmisión: Desde las 3:30 p.m. (el pitazo inicial está programado para las 4:30 p.m.).

  • En televisión: EN VIVO a través de las pantallas de RPC TV.

  • En plataformas digitales: Podrás seguirlo por internet mediante el sitio web oficial: rpctv.com/endirecto.

Este exigente choque contra la Canarinha forma parte de los tres encuentros de alto nivel programados para la Marea Roja antes de su debut en la Copa del Mundo.

Embed - deportesrpc en Instagram: "¡Prueba de alto nivel para los nuestros! La selección de Panamá visita a Brasil en partido amistoso de cara a la Copa Mundial 2026. Sintonízanos desde las 3:30 p.m. por la señal de RPC. #EstoyMareaRoja"
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