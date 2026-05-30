Panamá vs. Brasil: hora y dónde ver el partido este 31 de mayo

Panamá se enfrentará a Brasil en Rio de Janeiro.

Este domingo 31 de mayo, la selección de Panamá se enfrentará a su similar de Brasil en un emocionante partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro tendrá como escenario el mítico Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Hora de transmisión: Desde las 3:30 p.m. (el pitazo inicial está programado para las 4:30 p.m.).

En televisión: EN VIVO a través de las pantallas de RPC TV .

En plataformas digitales: Podrás seguirlo por internet mediante el sitio web oficial: rpctv.com/endirecto.

Este exigente choque contra la Canarinha forma parte de los tres encuentros de alto nivel programados para la Marea Roja antes de su debut en la Copa del Mundo.