Panamá promulga ley para prevenir y controlar la ludopatía

Panamá N.° 527, normativa que establece nuevas medidas para prevenir, tratar y controlar la ludopatía en el país. La legislación regula las apuestas realizadas a través de plataformas digitales, aplicaciones móviles, sitios web y sistemas electrónicos vinculados a juegos de azar y actividades económicas relacionadas con apuestas.

El documento establece que las plataformas digitales, así como las máquinas de juego en casinos y salas tipo A, deberán incorporar mecanismos preventivos que permitan a los usuarios controlar su conducta de juego.

Panamá establece ley contra la ludopatía

Entre las medidas obligatorias destacan la configuración voluntaria de límites de tiempo y gasto, alertas automáticas ante patrones de riesgo y notificaciones preventivas basadas en criterios de salud.

La nueva normativa busca fortalecer la protección de los usuarios y reducir los riesgos asociados a la ludopatía mediante herramientas de control dentro de los sistemas de apuestas.