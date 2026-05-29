Panamá Nacionales -  29 de mayo de 2026 - 14:37

Panamá promulga ley para prevenir y controlar la ludopatía

Gobierno de Panamá promulgó la Ley N.° 527, que establece medidas para la prevención, tratamiento y control de la ludopatía mediante la regulación de apuestas.

Ley contra la ludopatía obligará controles en plataformas. 

Ley contra la ludopatía obligará controles en plataformas. 

Foto/Andor Bujdoso | Dreamstime.com
María Hernández
Por María Hernández

Panamá N.° 527, normativa que establece nuevas medidas para prevenir, tratar y controlar la ludopatía en el país. La legislación regula las apuestas realizadas a través de plataformas digitales, aplicaciones móviles, sitios web y sistemas electrónicos vinculados a juegos de azar y actividades económicas relacionadas con apuestas.

El documento establece que las plataformas digitales, así como las máquinas de juego en casinos y salas tipo A, deberán incorporar mecanismos preventivos que permitan a los usuarios controlar su conducta de juego.

Panamá establece ley contra la ludopatía

Entre las medidas obligatorias destacan la configuración voluntaria de límites de tiempo y gasto, alertas automáticas ante patrones de riesgo y notificaciones preventivas basadas en criterios de salud.

La nueva normativa busca fortalecer la protección de los usuarios y reducir los riesgos asociados a la ludopatía mediante herramientas de control dentro de los sistemas de apuestas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2060132229594878241&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Precios de los combustibles bajan este viernes: conozca la nueva tabla oficial

Sociólogo Danilo Toro propone una revisión en la educación superior de Panamá

Agroferias del IMA para este viernes 29 de mayo en Panamá

Recomendadas

Más Noticias