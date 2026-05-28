MOP anuncia cierres parciales en el puente Centenario por trabajos de reparación

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a la ciudadanía que se llevarán a cabo trabajos de reparación en las juntas de dilatación en el acceso del lado este del puente Centenario, específicamente en el sentido que conduce de Panamá hacia La Chorrera.
Debido a estas labores de mantenimiento vial, será necesario efectuar cierres parciales programados en los carriles de intervención.
Detalles de los trabajos
Fechas y horarios:
- Del lunes 1 al jueves 4 de junio de 2026, en jornadas continuas de 24 horas, según el siguiente cronograma:
Cierre del carril central (carril N.° 2), Eje 1 y Eje 6 – lado Este:
- Desde las 8:00 a.m. del lunes 1 de junio hasta las 8:00 a.m. del martes 2 de junio de 2026.
Cierre del carril derecho (carril N.° 1), Eje 1 y Eje 6 – lado Este:
- Desde las 8:00 a.m. del martes 2 de junio hasta las 8:00 a.m. del miércoles 3 de junio de 2026.
Cierre del carril izquierdo (carril N.° 3), Eje 1 y Eje 6 – lado Este:
- Desde las 8:00 a.m. del miércoles 3 de junio hasta las 8:00 a.m. del jueves 4 de junio de 2026.
Medidas de seguridad y recomendaciones viales
Para garantizar la fluidez vehicular y salvaguardar la integridad de los trabajadores, el MOP ha dispuesto un plan de contingencia que incluye:
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Señalización: Despliegue de dispositivos preventivos lumínicos y tradicionales antes del área de los trabajos.
Velocidad permitida: Se establece un límite máximo de 40 km/h al transitar por la zona intervenida.
Llamado a conductores: Se exhorta a los usuarios de esta importante arteria vial a mantener la paciencia, planificar sus tiempos de viaje, respetar la señalización colocada y atender estrictamente las indicaciones del personal de seguridad vial.