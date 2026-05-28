Panamá Nacionales -  28 de mayo de 2026 - 15:00

MOP anuncia cierres parciales en el puente Centenario por trabajos de reparación

Debido a estas labores de mantenimiento vial del MOP, será necesario efectuar cierres parciales programados en el puente Centenario.

MOP anuncia cierres parciales en el puente Centenario.

MOP anuncia cierres parciales en el puente Centenario.

MOP
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a la ciudadanía que se llevarán a cabo trabajos de reparación en las juntas de dilatación en el acceso del lado este del puente Centenario, específicamente en el sentido que conduce de Panamá hacia La Chorrera.

Debido a estas labores de mantenimiento vial, será necesario efectuar cierres parciales programados en los carriles de intervención.

Detalles de los trabajos

Fechas y horarios:

  • Del lunes 1 al jueves 4 de junio de 2026, en jornadas continuas de 24 horas, según el siguiente cronograma:

Cierre del carril central (carril N.° 2), Eje 1 y Eje 6 – lado Este:

  • Desde las 8:00 a.m. del lunes 1 de junio hasta las 8:00 a.m. del martes 2 de junio de 2026.

Cierre del carril derecho (carril N.° 1), Eje 1 y Eje 6 – lado Este:

  • Desde las 8:00 a.m. del martes 2 de junio hasta las 8:00 a.m. del miércoles 3 de junio de 2026.

Cierre del carril izquierdo (carril N.° 3), Eje 1 y Eje 6 – lado Este:

  • Desde las 8:00 a.m. del miércoles 3 de junio hasta las 8:00 a.m. del jueves 4 de junio de 2026.

Medidas de seguridad y recomendaciones viales

Para garantizar la fluidez vehicular y salvaguardar la integridad de los trabajadores, el MOP ha dispuesto un plan de contingencia que incluye:

  • Señalización: Despliegue de dispositivos preventivos lumínicos y tradicionales antes del área de los trabajos.

  • Velocidad permitida: Se establece un límite máximo de 40 km/h al transitar por la zona intervenida.

  • Llamado a conductores: Se exhorta a los usuarios de esta importante arteria vial a mantener la paciencia, planificar sus tiempos de viaje, respetar la señalización colocada y atender estrictamente las indicaciones del personal de seguridad vial.

Embed - Ministerio de Obras Publicas en Instagram: "El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa a los usuarios que transitan por el puente Centenario que se estarán realizando trabajos de reparación de juntas de dilatación en el acceso del lado Este (Panamá – La Chorrera), por lo que será necesario efectuar cierres parciales en los carriles de intervención."
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