Teleférico de Panamá y San Miguelito queda sin propuestas en licitación, informó el Metro de Panamá

Metro de Panamá informa sobre proceso de licitación del teleférico.

El Metro de Panamá, S.A. informa que no se recibieron propuestas para la licitación del proyecto del Teleférico en Panamá y San Miguelito, por parte de los dos consorcios precalificados.

Las empresas que formaban parte del proceso y que finalmente se abstuvieron de ofertar son:

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Consorcio Teleférico SPE: Conformado por Sofratesa de Panamá, Inc. y la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.

Consorcio Teleférico San Miguelito – TSM: Integrado por Cointer Concesiones, S.L. y Doppelmayr Panamá Corp.

La entidad detalló que en los últimos meses mantuvo mesas de trabajo interinstitucionales, atendió consultas y aplicó varias adendas al pliego de cargos con el fin de flexibilizar las condiciones. Sin embargo, a pesar de que ambos consorcios cuentan con una experiencia técnica comprobada, no fue posible lograr la bancarización del proyecto bajo el modelo de concesión administrativa planteado.

Ante este escenario, el Metro de Panamá anunció que iniciará de inmediato una revisión profunda de las condiciones del proyecto. Esta evaluación abarcará los componentes financieros, la asignación de riesgos entre el Estado y el privado, y la viabilidad contractual general.

Detalles del proyecto suspendido

El diseño del Teleférico de Panamá y San Miguelito contempla las siguientes características:

Extensión: Un recorrido aproximado de 6.6 kilómetros .

Conectividad: La construcción de seis estaciones estratégicas para enlazar de forma rápida ambos distritos.