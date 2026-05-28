Programa Saneamiento de Panamá realizará cierres viales en Pueblo Nuevo por 10 meses

Según el comunicado oficial, las labores corresponden a la construcción del pozo CI-16 AN y tendrán una duración aproximada de 10 meses.
Los trabajos serán realizados de lunes a sábado durante las 24 horas, mientras que los días feriados no habrá jornadas laborales.
El proyecto será ejecutado por el Consorcio BRD Matasnillo y contará con un Plan de Manejo de Tráfico Vehicular y Peatonal aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con el objetivo de minimizar afectaciones a residentes, comerciantes y conductores.
Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras duren las obras.
Embed - Programa Saneamiento de Panamá on Instagram: "El Programa Saneamiento de Panamá (PSP), a través del Consorcio BRD Matasnillo, informa a los residentes, comerciantes y público en general que, a partir del 1 de junio de 2026, y por espacio de nueve (10) meses, se estarán realizando cierres parciales, en particular los sectores del corregimiento de Pueblo Nuevo, específicamente en la intersección de la Avenida Fernández de Córdoba y Calle 64 Oeste, frente al super 99 de Vista Hermosa, distrito de Panamá, como parte de los trabajos de “CONSTRUCCIÓN DEL POZO CI-16 AN”, del proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL RÍO MATASNILLO” para beneficio de la comunidad. Los trabajos se ejecutarán de lunes a sábado en horario de 24 horas, mientras que los días feriados no se estará laborando. Durante el desarrollo de la obra, se aplicará el Plan de Manejo de Tráfico Vehicular y Peatonal de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), durante los horarios antes mencionados y se tomarán los controles de seguridad, en el área de influencia directa, con la finalidad de mantener el bienestar de la comunidad, de manera preventiva, por lo cual, se trabajará para evitar que se generen afectaciones a los residentes y transeúntes. Dichos trabajos forman parte del proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL RÍO MATASNILLO”, que ejecuta el Consorcio BRD Matasnillo. De surgir algún inconveniente, puede comunicarse en el Consorcio BRD Matasnillo, con la Lcda. Lía Escobar a los celulares 6926-1848 / 6826-3416 o al correo [email protected]
en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. También puede contactar al Programa Saneamiento de Panamá, a la Lcda. Dagmar López (Gestión Social), a través del teléfono 235-8601 ext. 1443 o al correo [email protected]
en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El Programa Saneamiento de Panamá ofrece disculpas por las molestias que pueda causar y agradece la comprensión de la ciudadanía en general."
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