Programa Saneamiento de Panamá realizará cierres viales en Pueblo Nuevo por 10 meses

El Programa Saneamiento de Panamá anunció cierres parciales en sectores del corregimiento de Pueblo Nuevo debido a trabajos de construcción del proyecto del colector principal del río Matasnillo.

Las obras iniciarán el próximo 1 de junio de 2026 en la intersección de la Avenida Fernández de Córdoba y Calle 64 Oeste, frente al Super 99 Vista Hermosa.

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Según el comunicado oficial, las labores corresponden a la construcción del pozo CI-16 AN y tendrán una duración aproximada de 10 meses.

Conductores deberán tomar precauciones por obras de saneamiento

Los trabajos serán realizados de lunes a sábado durante las 24 horas, mientras que los días feriados no habrá jornadas laborales.

El proyecto será ejecutado por el Consorcio BRD Matasnillo y contará con un Plan de Manejo de Tráfico Vehicular y Peatonal aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con el objetivo de minimizar afectaciones a residentes, comerciantes y conductores.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras duren las obras.