Aeropuerto de Tocumen estrena espacio interactivo para promover destinos turísticos de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró oficialmente el espacio interactivo “Sal a Panamá” (Sala Panamá), un área estratégica ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen diseñada exclusivamente para que los pasajeros en tránsito descubran la cultura, la gastronomía y los atractivos turísticos del país.

El espacio promueve más de 13 destinos nacionales enfocados en experiencias de naturaleza, playa e historia, con el firme objetivo de motivar a los viajeros a programar una estancia extendida en el territorio nacional a través del programa Panamá Stopover.

El mandatario aprovechó la oportunidad para destacar el excelente momento que vive el sector: durante el primer trimestre de su gestión se registró un crecimiento del 17% en el ingreso de turistas, alcanzando la cifra récord de un millón de visitantes en un solo trimestre, lo que se traduce en mayor dinamismo económico y generación de empleos.

Cifras récord en el Hub de las Américas

El lanzamiento de esta iniciativa coincide con el auge operativo de la principal terminal aérea del país:

Tráfico de pasajeros: El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó a 7,614,103 pasajeros entre enero y abril de 2026.

Crecimiento sostenido: Estas cifras reflejan un incremento del 15% en comparación con el mismo periodo del año previo, lo que equivale a 998,680 viajeros adicionales.

Por su parte, Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, resaltó el impacto que tendrá esta sala en la conversión de pasajeros hacia el turismo interno. “Vamos a aprovechar los millones de pasajeros que transitan sin tener idea de lo que ofrece este país. A partir de hoy van a ver las maravillas y sé que muchos, en su próxima conexión, van a escoger quedarse en Panamá”, añadió.

Proyecciones y horarios del programa Stopover

Para este año 2026, el programa Stopover tiene la meta de superar los 250 mil visitantes. Como principal incentivo, la iniciativa amplió de 7 a 15 días el período de estadía en el país sin ningún costo adicional en la tarifa aérea.

Ubicación y horarios: La Sala Panamá está situada de forma estratégica en el pasillo de conexión entre la Terminal 1 y la Terminal 2 de Tocumen. Operará inicialmente de lunes a domingo en un horario continuo de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. durante todo el año.