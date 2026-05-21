Panamá Nacionales -  21 de mayo de 2026 - 08:48

Bomberos controlan incendio en la zona de restaurantes del Aeropuerto de Tocumen

El incendio fue rápidamente controlada gracias a la intervención conjunta de los bomberos del aeropuerto y del Cuerpo de Bomberos.

Bomberos controlan incendio en el Aeropuerto de Tocumen.

Bomberos controlan incendio en el Aeropuerto de Tocumen.

Ana Canto
Por Ana Canto

La tarde de este martes, se registró un incendio en un restaurante ubicado en el patio de comidas de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, lo que provocó la evacuación preventiva del área.

La emergencia fue rápidamente controlada gracias a la intervención conjunta de los bomberos de la terminal aérea y del Cuerpo de Bomberos.

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