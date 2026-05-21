Bomberos controlan incendio en la zona de restaurantes del Aeropuerto de Tocumen

La tarde de este martes, se registró un incendio en un restaurante ubicado en el patio de comidas de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, lo que provocó la evacuación preventiva del área.
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La tarde de este martes se registró un incendio en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, específicamente en un restaurante ubicado en el food court. La situación obligó a evacuar el área.— Telemetro Reporta (@TReporta) May 21, 2026
El fuego fue controlado por bomberos de la terminal aérea y del Cuerpo de… pic.twitter.com/fZVS8Gko5g