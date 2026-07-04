Presidente Mulino activa ayuda humanitaria para Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé

El presidente José Raúl Mulino informó que coordina el envío de ayuda humanitaria a las zonas afectadas de la provincia de Bocas del Toro y de la comarca Ngäbe-Buglé, tras los estragos causados por las constantes lluvias en esa región.

Las acciones son atendidas por el Ministerio de Gobierno en coordinación con los estamentos de la Fuerza Pública.

Un albergue ha sido habilitado en el Centro Educativo de Finca 4, en el distrito de Changuinola, para la atención de las familias que han resultado afectadas por inundaciones en más de mil 300 viviendas producto de las fuertes lluvias. pic.twitter.com/JNXf4VmOi4 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 4, 2026

Asimismo, diversos centros educativos del distrito de Changuinola fueron habilitados como albergues temporales para recibir a los ciudadanos que habitan en zonas vulnerables, luego de que se registraran inundaciones en las comunidades aledañas.

Ante este panorama, las autoridades instaron a los pobladores a evitar el cruce de ríos debido al riesgo de crecidas repentinas.