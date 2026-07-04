Presidente Mulino activa ayuda humanitaria para Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé

El presidente José Raúl Mulino informó que coordina el envío de ayuda humanitaria a las zonas afectadas de la provincia de Bocas del Toro y de la comarca Ngäbe-Buglé, tras los estragos causados por las constantes lluvias en esa región.
Asimismo, diversos centros educativos del distrito de Changuinola fueron habilitados como albergues temporales para recibir a los ciudadanos que habitan en zonas vulnerables, luego de que se registraran inundaciones en las comunidades aledañas.
Ante este panorama, las autoridades instaron a los pobladores a evitar el cruce de ríos debido al riesgo de crecidas repentinas.