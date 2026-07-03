Mulino y Keiko Fujimori buscan fortalecer el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Perú

El mandatario José Raúl Mulino y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori , sostuvieron este viernes una videollamada en la que coincidieron en la necesidad de dar un nuevo impulso al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Perú, con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial y la cooperación bilateral.

Durante la conversación, ambos líderes destacaron la importancia de consolidar la relación entre los dos países y aprovechar las oportunidades económicas que ofrece el acuerdo comercial.

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Fujimori invita a Mulino a su toma de posesión

En el diálogo, Keiko Fujimori extendió una invitación al mandatario panameño para asistir a su ceremonia de juramentación, prevista para el 28 de julio en la ciudad de Lima.

*Mulino y Fujimori proponen revitalizar el tratado comercial entre Panamá y Perú*



El presidente de la República, @JoseRaulMulino y la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori sostuvieron una videollamada este viernes, en la cual coincidieron en que el momento es oportuno para… pic.twitter.com/XLPY5ZpEWt — Astrid Salazar (@as_salazar) July 3, 2026

Mulino confirmó su participación en el acto y, a su vez, invitó a la presidenta electa a visitar Panamá en enero de 2027, cuando la capital panameña sea sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Mulino apuesta por fortalecer la relación bilateral

Durante la videollamada, el presidente panameño felicitó a Fujimori por su elección y manifestó su interés en reforzar los lazos entre ambas naciones.

"Debo transmitirle, a nombre del pueblo panameño y de mi gobierno, las más efusivas felicitaciones, deseos de éxitos y de triunfos en la gestión, esperando con su mandato reafirmar la relación bilateral con Panamá y Perú, país con el que nos une mucho", expresó Mulino. "Debo transmitirle, a nombre del pueblo panameño y de mi gobierno, las más efusivas felicitaciones, deseos de éxitos y de triunfos en la gestión, esperando con su mandato reafirmar la relación bilateral con Panamá y Perú, país con el que nos une mucho", expresó Mulino.

Asimismo, reiteró su disposición de mantener una relación de amistad y colaboración entre ambos gobiernos.

Keiko Fujimori destaca el crecimiento de Panamá

Por su parte, la presidenta electa resaltó el desempeño económico de Panamá y reconoció su papel como centro regional de comercio y turismo.

"Nuestra intención es fortalecer el TLC que tiene ya 14 años de vigencia, fortalecer ese intercambio comercial y, por supuesto, nuestro abrazo de amistad", manifestó Fujimori. "Nuestra intención es fortalecer el TLC que tiene ya 14 años de vigencia, fortalecer ese intercambio comercial y, por supuesto, nuestro abrazo de amistad", manifestó Fujimori.

La mandataria también agradeció el respaldo del Gobierno panameño y expresó su interés en estrechar la cooperación con Panamá durante su administración.