Mulino y Keiko Fujimori buscan fortalecer el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Perú

El mandatario José Raúl Mulino y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, sostuvieron este viernes una videollamada en la que coincidieron en la necesidad de dar un nuevo impulso al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Perú, con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial y la cooperación bilateral.
Te puede interesar: Metrocable en La Chorrera: inician estudios de factibilidad y negociaciones
Fujimori invita a Mulino a su toma de posesión
En el diálogo, Keiko Fujimori extendió una invitación al mandatario panameño para asistir a su ceremonia de juramentación, prevista para el 28 de julio en la ciudad de Lima.
Mulino confirmó su participación en el acto y, a su vez, invitó a la presidenta electa a visitar Panamá en enero de 2027, cuando la capital panameña sea sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Mulino apuesta por fortalecer la relación bilateral
Durante la videollamada, el presidente panameño felicitó a Fujimori por su elección y manifestó su interés en reforzar los lazos entre ambas naciones.
Asimismo, reiteró su disposición de mantener una relación de amistad y colaboración entre ambos gobiernos.
Keiko Fujimori destaca el crecimiento de Panamá
Por su parte, la presidenta electa resaltó el desempeño económico de Panamá y reconoció su papel como centro regional de comercio y turismo.
La mandataria también agradeció el respaldo del Gobierno panameño y expresó su interés en estrechar la cooperación con Panamá durante su administración.