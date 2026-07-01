Presidente Mulino anuncia capacitación gratis a 10 mil panameños en inteligencia artificial

Durante su informe a la Nación, el presidente José Raúl Mulino anunció el lanzamiento de Talent Up Panamá, un programa de formación gratuita que busca fortalecer las habilidades digitales de los panameños y responder a las nuevas exigencias del mercado laboral.

La iniciativa se desarrollará en alianza con Google y beneficiará a 10 mil panameños, quienes tendrán acceso a capacitación especializada en inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad, análisis de datos y otras competencias tecnológicas de alta demanda.

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El mandatario explicó que el programa responde a la necesidad de preparar al país para los desafíos del futuro, en un contexto donde la transformación digital exige personal cada vez más capacitado.

"Sabemos que el empleo del futuro exige nuevas capacidades, por eso, en alianza con Google, lanzamos hoy Talent Up Panamá", expresó Mulino durante su discurso.

Presidente José Raúl Mulino apuesta por la tecnología con Talent Up

El presidente señaló que el objetivo de esta iniciativa es ampliar las oportunidades de formación para los ciudadanos y facilitar su inserción en sectores con alta demanda de talento especializado.

Asimismo, destacó que el programa forma parte de la estrategia del Gobierno para consolidar a Panamá como un centro regional de tecnología, logística y servicios, fortaleciendo la competitividad del país y la generación de empleos de calidad.

Con este proyecto, el Ejecutivo busca impulsar la capacitación en competencias digitales y contribuir al desarrollo de una fuerza laboral preparada para afrontar los retos de la economía digital.