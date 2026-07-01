Presidente Mulino anuncia "Panamá Pa' Ti", un plan para generar 80 mil empleos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, presentó durante su informe a la Nación el programa "Panamá Pa' Ti", una estrategia integral que marcará la nueva etapa de su administración y que estará enfocada en cuatro prioridades: empleo, canasta básica, salud y agua.

El mandatario afirmó que una de las mayores preocupaciones de la población es la falta de oportunidades laborales, especialmente entre los jóvenes, por lo que aseguró que la generación de empleo será el eje principal de este plan.

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Como parte de la estrategia, el Gobierno se fijó la meta de impulsar 80 mil nuevos empleos en el sector privado, mediante una estrecha alianza con el sector productivo.

"No serán empleos estatales, sino oportunidades sostenibles producto de la inversión y de nuevos proyectos", destacó el presidente durante su discurso.

Presidente menciona que "Panamá Pa' Ti" va a generar nuevas plazas de trabajo

El mandatario explicó que uno de los pilares del programa será el fortalecimiento del sector de la construcción, actividad que considera clave para reactivar la economía y generar nuevas plazas de trabajo.

En ese sentido, anunció que el Gobierno presentará un proyecto de vivienda dirigido a facilitar el acceso de las familias panameñas a un hogar propio, con especial énfasis en el desarrollo de proyectos en el interior del país.

El presidente destacó que la construcción no solo permitirá reducir el déficit habitacional, sino que también impulsará la economía local, al generar empleo y dinamizar actividades relacionadas con este sector.

"Cada hogar que se construye genera empleo y mueve la economía del área", expresó el mandatario, quien reiteró que la construcción será uno de los motores de prosperidad contemplados dentro del programa "Panamá Pa' Ti".