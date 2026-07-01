José Raúl Mulino rinde informe a la Nación en su segundo año como presidente

El presidente José Raúl Mulino presenta este 1 de julio su informe a la Nación, con motivo del inicio del segundo año de su administración, durante la instalación de la Primera Legislatura del Tercer Periodo Anual de Sesiones Ordinarias 2026-2027 de la Asamblea Nacional.

El discurso presidencial ha generado expectativa entre diversos sectores del país, que esperan anuncios sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta Panamá.

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Los temas que los panameños esperan escuchar

Entre los asuntos que más interés despiertan entre la ciudadanía se encuentran:

La situación de la mina de cobre y las decisiones que tomará el Gobierno sobre el futuro del proyecto.

y las decisiones que tomará el Gobierno sobre el futuro del proyecto. El estado de las reformas y la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social (CSS) .

. Posibles medidas relacionadas con el precio de los combustibles .

. El costo de la canasta básica de alimentos y acciones para aliviar el impacto en el bolsillo de las familias.

y acciones para aliviar el impacto en el bolsillo de las familias. El abastecimiento de medicamentos en el sistema de salud pública.

en el sistema de salud pública. La seguridad ciudadana y las estrategias para combatir la delincuencia.

Estos temas han sido objeto de debate durante los últimos meses y figuran entre las principales preocupaciones de la población.

"Es un discurso muy esperado"

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, afirmó que el informe del mandatario incluirá información relevante para el país y anticipó anuncios positivos.

"Tema de canasta básica, salud, medicamentos, seguridad ciudadana, entre otros temas. Es un discurso muy esperado, va a traer mucha información, muchas noticias positivas para el pueblo panameño", expresó Icaza. "Tema de canasta básica, salud, medicamentos, seguridad ciudadana, entre otros temas. Es un discurso muy esperado, va a traer mucha información, muchas noticias positivas para el pueblo panameño", expresó Icaza.

Un discurso clave para el segundo año de gobierno

El informe a la Nación representa uno de los actos políticos más importantes del año, ya que el presidente hace un balance de los logros alcanzados durante su primer año de gestión y presenta las prioridades que marcarán el segundo año de su mandato.

Además de exponer los avances del Gobierno, se espera que Mulino anuncie nuevas medidas en materia económica, social e institucional, en un contexto de alta expectativa por parte de la ciudadanía y los distintos sectores productivos del país.