CSS atenderá este domingo por "Mi Retiro Seguro": conozca horario y agencias habilitadas

La Caja de Seguro Social (CSS) extenderá este domingo 16 de agosto la atención en sus agencias administrativas para brindar orientación a los asegurados sobre la herramienta “Mi Retiro Seguro”.

La jornada se desarrollará en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., con el objetivo de ofrecer un espacio adicional a quienes todavía tienen dudas sobre su situación y necesitan realizar consultas relacionadas con su cuenta individual.

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Contenido de interés: Asegurados acudieron a agencias de la CSS para ser orientados sobre el sistema de pensiones

La CSS recordó que el plazo establecido para realizar la elección vence el martes 18 de agosto de 2026, por lo que exhortó a los asegurados que aún no han completado el proceso o tienen inquietudes a aprovechar esta jornada.

¿Qué podrán consultar los asegurados?

Durante la atención dominical, los usuarios podrán:

Conocer su situación dentro de “Mi Retiro Seguro” .

. Realizar consultas sobre su cuenta individual .

. Aclarar dudas relacionadas con el sistema.

Recibir orientación por parte del personal de la CSS.

#ComunicadosCSS | CSS extenderá atención este domingo para orientar a los asegurados sobre “Mi Retiro Seguro”. pic.twitter.com/yJ87M8az1f — CSSPanama (@CSSPanama) August 16, 2026

Estas agencias de la CSS no abrirán este domingo

La institución informó que algunas agencias administrativas no estarán habilitadas durante la jornada del domingo.

Las agencias que permanecerán cerradas son:

Volcán , Chiriquí.

, Chiriquí. Puerto Armuelles , Chiriquí.

, Chiriquí. Boquete , Chiriquí.

, Chiriquí. Soná , Veraguas.

, Veraguas. La Villa , Los Santos.

, Los Santos. San Carlos , Panamá Oeste.

, Panamá Oeste. Panamá Pacífico , Panamá Oeste.

, Panamá Oeste. Chepo, Panamá Este.

Los asegurados deben tomar en cuenta esta lista antes de trasladarse para evitar inconvenientes.

CSS se disculpa por información incorrecta en El Dorado

La CSS también ofreció disculpas a los asegurados que pudieron verse afectados por una información incorrecta proporcionada este sábado en la agencia de El Dorado.

Según explicó la institución, en ese punto se informó que la atención al público había finalizado a las 2:00 p.m., cuando ese no era el horario establecido.

La CSS indicó que realizó los ajustes internos correspondientes luego de identificar la situación y reconoció que la información errada afectó a asegurados que acudieron a la agencia para recibir orientación.

Asimismo, la institución presentó disculpas por algunos incidentes aislados reportados durante la atención y reiteró su compromiso de proporcionar información precisa sobre “Mi Retiro Seguro”.