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Pacientes crónicos piden devolver al MEF presupuesto de la CSS por recorte en medicamentos

La vocera de los pacientes con enfermedades crónicas, Enma Pinzón, pidió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) que devuelva al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el presupuesto 2027 de la Caja de Seguro Social (CSS), debido a que éste presenta una reducción de más de 90 millones de dólares, pese a que el presupuesto de la institución aumentó.