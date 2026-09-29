CSS traslada cirugías de La Chorrera a Ciudad de la Salud y Hospital Nicolás A. Solano

CSS traslada cirugías de La Chorrera a Ciudad de la Salud

A partir del jueves 1 de octubre, las cirugías previamente programadas en la Policlínica Dr. Santiago Barraza, en La Chorrera, serán realizadas temporalmente en la Ciudad de la Salud y el Hospital Nicolás A. Solano, informó la Caja de Seguro Social (CSS) .

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¿Por qué trasladarán las cirugías de La Chorrera?

La medida fue adoptada después de una evaluación médica y administrativa que determinó la necesidad de mantener suspendidos los procedimientos quirúrgicos en los salones de operaciones de la policlínica.

Entre los hallazgos técnicos identificados se encuentran:

Deterioro de la manejadora de aire.

Filtraciones en paredes.

Filtraciones en ductos del área quirúrgica.

La CSS indicó que los trabajos de mantenimiento correctivo continuarán hasta garantizar condiciones adecuadas para los pacientes y el personal de salud.

#ComunicadosCSS | Informamos a la población que se trasladarán cirugías de la policlínica de La Chorrera a otros hospitales, mientras culminan trabajos de reparación. pic.twitter.com/5b5PDmVVig — CSSPanama (@CSSPanama) September 29, 2026

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¿Dónde se realizarán las cirugías programadas?

Mientras se desarrollan los trabajos, las cirugías serán trasladadas a:

Ciudad de la Salud.

Hospital Nicolás A. Solano.

La institución explicó que establecerá coordinaciones logísticas para facilitar el traslado del personal médico y de los pacientes hacia las instalaciones alternas.

CSS contactará a los pacientes programados

El personal de atención de la Policlínica Dr. Santiago Barraza continuará comunicándose directamente con las personas que ya tenían cirugías programadas.

Los pacientes recibirán información sobre la reprogramación, lugar donde serán atendidos y alternativas disponibles.

La CSS señaló que la medida busca retomar las agendas quirúrgicas y evitar que los pacientes permanezcan sin atención mientras se realizan los trabajos correctivos en los quirófanos de La Chorrera.