"Decir yo soy de Panamá era una cosa tremenda": Mariana España destaca en India y alcanzó el primer lugar

La estudiante panameña Mariana España, de 19 años, representó a Panamá en una misión internacional realizada en India, donde participó junto a representantes de diferentes países y obtuvo el mayor puntaje en la evaluación final, empatando con la representante de Burkina Faso.

“Estuvimos del 22 al 31 de agosto en Delhi, India, específicamente en la Universidad Gautam Buda, y estuvimos desarrollando un satélite, además, recibiendo formación de profesionales de todo el mundo”, relató España sobre la experiencia. “Estuvimos del 22 al 31 de agosto en Delhi, India, específicamente en la Universidad Gautam Buda, y estuvimos desarrollando un satélite, además, recibiendo formación de profesionales de todo el mundo”, relató España sobre la experiencia.

Contenido de interés: Estudiante panameña obtuvo el mayor puntaje en misión espacial internacional

Mariana España obtuvo el mayor puntaje

La estudiante Mariana España, de 19 años, expresa la emoción que siente por haber representado a Panamá en una misión espacial internacional en India, en la cual obtuvo el mejor puntaje de entre 108 representantes de cada país.



“Para mí representar a Panamá fue un honor… pic.twitter.com/F8EADBRHjr — Telemetro Reporta (@TReporta) September 29, 2026

Al finalizar las actividades, los participantes realizaron una evaluación en la que la estudiante panameña consiguió uno de los mejores resultados.

“Al final nos desarrollaron un examen y, pues, tuve el honor de sacar el mayor puntaje. Empatamos con Burkina Faso y el tercer lugar fue Bolivia”, manifestó. “Al final nos desarrollaron un examen y, pues, tuve el honor de sacar el mayor puntaje. Empatamos con Burkina Faso y el tercer lugar fue Bolivia”, manifestó.

España explicó que la iniciativa tuvo un alcance de 12 mil niñas a nivel mundial, mientras que 108 jóvenes participaron como representantes.

“La misión impactó a 12 mil niñas a nivel mundial, pero fuimos 108 representantes, una de cada país. Y tuve el honor de venir con esto acá con ustedes. Para mí representar a Panamá fue un honor tremendo”, expresó.

"Al final nos desarrollaron un examen y pues tuve el honor de sacar el mayor puntaje, empatamos con Burkina Faso y el tercer lugar fue Bolivia”, Mariana España, estudiante panameña, quien representó a Panamá en una misión espacial internacional. pic.twitter.com/5ZRp4sbjvy — Telemetro Reporta (@TReporta) September 29, 2026

“Para mí representar a Panamá fue un honor tremendo”

La joven destacó especialmente la emoción que sintió al representar al país durante la experiencia internacional.

“Yo no podía creer que yo fuera. Para mí, llegar y decir ‘yo soy de Panamá’ todos los días era una cosa tremenda, y el momento de izar la bandera cuando dijeron el primer lugar y cuando el desfile fue una cosa increíble”, manifestó Mariana España. “Yo no podía creer que yo fuera. Para mí, llegar y decir ‘yo soy de Panamá’ todos los días era una cosa tremenda, y el momento de izar la bandera cuando dijeron el primer lugar y cuando el desfile fue una cosa increíble”, manifestó Mariana España.

La experiencia permitió a la estudiante participar en el desarrollo de un satélite y recibir formación de profesionales de diferentes partes del mundo durante su estadía en India.