Panamá registra más empleo en 2026, según el INEC

Panamá registra más empleo y baja el desempleo en 2026.

El mercado laboral panameño registró una mejora en agosto de 2026, con un aumento en la cantidad de personas ocupadas y una reducción de la tasa de desempleo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) .

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Según el informe, la cantidad de personas ocupadas alcanzó los 2 millones 45 mil, lo que representa 77,231 empleos más en comparación con septiembre de 2025. Esta cifra equivale a un crecimiento de 3.9 %.

Uno de los principales resultados del informe fue la reducción de la tasa de desempleo nacional, que pasó de 10.4 % a 8.5 %, una disminución de 1.9 puntos porcentuales.

En el caso de las mujeres, la tasa también presentó una reducción, al pasar de 13.2 % a 10.4 %.

El sector privado concentra la mayor cantidad de empleos

El sector privado continúa concentrando la mayor proporción de personas ocupadas, con cerca del 46 % del total. Le siguen los trabajadores por cuenta propia y el sector público.

Entre las actividades que más empleo generan se encuentran:

El comercio

La agricultura

La construcción

El transporte

La industria manufacturera

Otro de los indicadores que presentó una disminución fue la informalidad laboral, que pasó de 47.1 % a 45.8 %.

Los resultados del INEC muestran una reducción del desempleo y un aumento en la cantidad de personas ocupadas.