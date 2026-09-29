Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2026 - 14:58

Panamá registra más empleo en 2026, según el INEC

INEC mostró resultados positivos en agosto de 2026, con más personas ocupadas y una reducción del desempleo en Panamá.

Panamá registra más empleo y baja el desempleo en 2026.

Panamá registra más empleo y baja el desempleo en 2026.

Contraloría General
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El mercado laboral panameño registró una mejora en agosto de 2026, con un aumento en la cantidad de personas ocupadas y una reducción de la tasa de desempleo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Según el informe, la cantidad de personas ocupadas alcanzó los 2 millones 45 mil, lo que representa 77,231 empleos más en comparación con septiembre de 2025. Esta cifra equivale a un crecimiento de 3.9 %.

Uno de los principales resultados del informe fue la reducción de la tasa de desempleo nacional, que pasó de 10.4 % a 8.5 %, una disminución de 1.9 puntos porcentuales.

En el caso de las mujeres, la tasa también presentó una reducción, al pasar de 13.2 % a 10.4 %.

El sector privado concentra la mayor cantidad de empleos

El sector privado continúa concentrando la mayor proporción de personas ocupadas, con cerca del 46 % del total. Le siguen los trabajadores por cuenta propia y el sector público.

Entre las actividades que más empleo generan se encuentran:

  • El comercio
  • La agricultura
  • La construcción
  • El transporte
  • La industria manufacturera

Otro de los indicadores que presentó una disminución fue la informalidad laboral, que pasó de 47.1 % a 45.8 %.

Los resultados del INEC muestran una reducción del desempleo y un aumento en la cantidad de personas ocupadas.

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