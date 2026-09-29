Cuarto Puente vuelve a operar: ¿Qué cambió tras la paralización de los trabajos?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que fueron reactivados varios frentes de trabajo del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá , luego de que se subsanaran los hallazgos que habían provocado su suspensión temporal por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Según el MOP, la reanudación se produjo después de verificarse el cumplimiento de las adecuaciones requeridas en materia de seguridad laboral.

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¿Qué frentes del Cuarto Puente reanudaron trabajos?

Las labores fueron retomadas en los siguientes puntos:

M4.

M6.

Cerro Sosa.

Fundaciones W14 y W15.

Balboa.

Planta de concreto del Este.

La actualización se produce después de que el pasado viernes se informara que cerca del 90 % de los trabajos del proyecto permanecían paralizados por orden de Mitradel.

El MOP informa a la ciudadanía que fueron subsanados los hallazgos identificados en los frentes de trabajo del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, que habían sido suspendidos temporalmente por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).#MOP pic.twitter.com/4u5OYdjsbo — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) September 29, 2026

En ese momento, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, explicó que para reanudar los frentes suspendidos el consorcio debía corregir las condiciones de seguridad señaladas y posteriormente solicitar una inspección para verificar el cumplimiento de los requerimientos.

¿Por qué habían suspendido trabajos en el Cuarto Puente?

La paralización se produjo después de un accidente registrado la noche del jueves 24 de septiembre, cuando un trabajador cayó desde una plataforma de aproximadamente dos metros en el área de prefabricados de Figali.

Tras el incidente, Mitradel mantuvo suspendidos los frentes donde se habían identificado condiciones que debían ser corregidas en materia de seguridad laboral.

Ahora, el MOP señala que los hallazgos fueron subsanados y que, tras verificarse las adecuaciones requeridas, las labores pudieron reanudarse en los frentes señalados.

La reactivación de estos puntos no elimina la obligación de mantener las medidas de prevención y seguridad laboral durante el desarrollo de las obras del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.