Cuarto Puente: reanudan trabajos tras subsanar hallazgos de seguridad laboral

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que fueron subsanados los hallazgos identificados en varios frentes de trabajo del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, los cuales habían sido suspendidos temporalmente por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

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¿En qué frentes del Cuarto Puente se reanudaron los trabajos?

Según informó el MOP, luego de verificarse el cumplimiento de las adecuaciones requeridas en materia de seguridad laboral, se autorizó la reanudación de las labores en los frentes que permanecían suspendidos.

Los trabajos se retomaron en:

M4

M6

Cerro Sosa

Fundaciones W14 y W15

Balboa

Planta de concreto del Este

El MOP informa a la ciudadanía que fueron subsanados los hallazgos identificados en los frentes de trabajo del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, que habían sido suspendidos temporalmente por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).#MOP pic.twitter.com/4u5OYdjsbo — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) September 29, 2026

La reanudación se produce después de que se atendieran los hallazgos que habían motivado la suspensión temporal y se verificara el cumplimiento de las medidas requeridas en materia de seguridad laboral.

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá continúa así con las labores en estos frentes, luego de las adecuaciones solicitadas por las autoridades.