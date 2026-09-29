Parque Nacional Coiba recibe embarcación de más de $530 mil para reforzar vigilancia

El Parque Nacional Coiba reforzará sus operaciones de vigilancia marítima con Tiburón Toro, una embarcación de alto desempeño valorada en más de $530 mil, donada al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) por Bezos Earth Fund, WildAid y el Gobierno de Canadá para fortalecer la protección de esta área del Pacífico panameño.

La embarcación fue recibida formalmente por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y el mayor Eric Cedeño, del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), durante un acto realizado en las instalaciones de Metal Shark, en Jeanerette, Luisiana, Estados Unidos.

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¿Cómo es Tiburón Toro, la nueva embarcación para proteger Coiba?

La unidad corresponde al modelo 28’ Relentless y cuenta con equipos destinados a facilitar las operaciones de vigilancia y patrullaje marítimo.

Entre sus principales herramientas se encuentran:

Radar.

Sistema de comunicaciones por radio.

Cámara infrarroja.

Reflector de alta potencia.

Luces de advertencia.

Dispositivos de seguridad para operaciones marítimas.

La embarcación será destinada principalmente a las labores de control, vigilancia y patrullaje del Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina (ZEPM), ampliando la capacidad operativa de guardaparques y personal técnico.

¿Para qué utilizarán la embarcación en Coiba?

De acuerdo con MiAmbiente, Tiburón Toro permitirá realizar patrullajes de mayor alcance, atender incidentes, apoyar el combate contra la pesca ilegal, mejorar la seguridad de visitantes y respaldar investigaciones científicas y el monitoreo de los recursos marinos.

También facilitará el desplazamiento del personal hacia sectores remotos donde las labores de vigilancia requieren recorridos prolongados.

El Parque Nacional Coiba fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2005 y constituye una de las principales áreas protegidas para la biodiversidad marina de la región.

MiAmbiente destacó que la incorporación de la nueva unidad forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional para fortalecer la gestión y conservación de las áreas marinas protegidas de Panamá.