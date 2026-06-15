MiAmbiente aclara: Parque Nacional Coiba no ha sido afectado por traslado de reos

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) aclaró que el Parque Nacional Coiba no ha sido afectado por el reciente traslado de 29 privados de libertad de alta peligrosidad a las instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) ubicadas en Isla Coiba.

La entidad precisó que las acciones realizadas no han generado impactos sobre el área protegida ni han implicado intervenciones dentro de los ecosistemas que conforman este importante patrimonio natural del país.

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MiAmbiente: "No se han construido nuevas estructuras"

A través de un comunicado, MiAmbiente informó que no se ha llevado a cabo la construcción de nuevas edificaciones ni reformas que puedan afectar el Parque Nacional Coiba.

La institución explicó que el traslado de los privados de libertad se realizó utilizando instalaciones ya existentes dentro de la base del SENAN, sin necesidad de desarrollar infraestructura adicional en el área protegida.

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Garantizan protección del área protegida

Las autoridades ambientales destacaron que mantienen una vigilancia permanente sobre las actividades que se desarrollan dentro del parque para garantizar la conservación de sus recursos naturales.

MiAmbiente reiteró que cualquier intervención dentro de áreas protegidas debe cumplir con estrictos controles ambientales y con la normativa vigente para la protección de los ecosistemas.

Coiba es una de las áreas protegidas más importantes del país

El Parque Nacional Coiba es considerado uno de los principales tesoros naturales de Panamá y forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO debido a su biodiversidad y valor ecológico.

La entidad enfatizó que las operaciones relacionadas con el traslado de los reos no han comprometido los objetivos de conservación del parque ni las condiciones ambientales del área.

Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar velando por la protección de los recursos naturales y la preservación de este importante ecosistema para las futuras generaciones.