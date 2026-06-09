¿Qué está causando los malos olores en Las Tablas? MINSA inicia investigación junto a MiAmbiente

MINSA y MiAmbiente Investigan origen de olores inusuales en Las Tablas

El Ministerio de Salud (MINSA) , a través de su Regional en la provincia de Los Santos, informó que realizará acciones interinstitucionales para determinar el origen de los olores inusuales reportados en diversos sectores del distrito de Las Tablas.

La medida surge luego de las denuncias presentadas por residentes de la zona, quienes han reportado la presencia de malos olores en distintos puntos del distrito.

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MINSA y MiAmbiente realizarán inspecciones y evaluaciones

Como parte de las acciones programadas, personal de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del MINSA, en coordinación con la Regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), llevará a cabo inspecciones y evaluaciones técnicas en diferentes sectores de Las Tablas.

El objetivo de estas diligencias es identificar las posibles fuentes generadoras de los olores que han sido denunciados por la población.

Recorridos de campo y levantamiento de información

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Se efectuarán inspecciones y evaluaciones para identificar las posibles fuentes. #MinsaPanamá pic.twitter.com/63u35SVH4X — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) June 9, 2026

Las autoridades explicaron que los trabajos incluirán recorridos de campo, recopilación de información técnica y la evaluación de diversos sitios que podrían estar relacionados con la situación reportada.

Estas acciones permitirán obtener datos que ayuden a establecer las causas del problema y determinar si existe algún factor ambiental o sanitario que requiera intervención por parte de las instituciones competentes.

Buscan establecer medidas correspondientes

El MINSA indicó que una vez concluido el proceso de inspección y análisis, las instituciones participantes evaluarán los resultados para determinar las medidas que correspondan, de acuerdo con las competencias de cada entidad.

Las autoridades reiteraron su compromiso de atender las inquietudes de la ciudadanía y mantener informada a la población sobre los avances de las investigaciones relacionadas con los olores reportados en el distrito de Las Tablas.