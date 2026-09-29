Darién: capturan a hombre requerido por la Fiscalía Subregional de La Palma

Un ciudadano que mantenía un requerimiento de la Fiscalía Subregional de La Palma fue capturado por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) en la comunidad de Marea , provincia de Darién . Según la institución, el hombre era requerido por un presunto delito contra la vida y la integridad personal.

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¿Cómo fue ubicado el ciudadano requerido en Darién?

La captura fue realizada por unidades de inteligencia del Batallón Fluvial Sambú y el FRICONT, que ubicaron al ciudadano durante acciones desarrolladas en la comunidad de Marea.

De acuerdo con SENAFRONT, el hombre mantenía un oficio emitido por la Fiscalía Subregional de La Palma por un delito contra la vida y la integridad personal.

El comunicado no precisa el hecho específico por el que es requerido ni proporciona otros detalles sobre la investigación.

Tras la captura, las unidades realizaron las coordinaciones correspondientes con la Fiscalía para efectuar los trámites de rigor y poner al ciudadano a disposición de las autoridades competentes.