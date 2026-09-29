Black Weekend 2026 en Panamá: conoce cuándo será y qué descuentos encontrarás

Prepárate si eres amante de las compras, porque este fin de semana llegan las ofertas a más de 16 centros comerciales de Panamá con el Black Weekend.
¿Cuándo será el Black Weekend?
Estas ofertas estarán disponibles desde el viernes 2 de octubre hasta el domingo 4 de octubre de 2026.
¿Qué puedes conseguir en el Black Weekend?
Los descuentos abarcarán diferentes categorías, entre ellas:
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Moda
Tecnología
Calzado
Belleza
Joyería
Accesorios
Artículos para el hogar
Otros productos
El Black Weekend se presenta como una oportunidad para que los consumidores aprovechen las ofertas disponibles durante estos días. Se recomienda revisar las promociones de cada establecimiento antes de realizar sus compras, ya que los descuentos pueden variar según el local y los productos seleccionados.