Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2026 - 08:39

Black Weekend 2026 en Panamá: conoce cuándo será y qué descuentos encontrarás

Más de 16 centros comerciales tendrán ofertas de hasta 70% en diferentes productos durante este fin de semana en el Black Weekend.

Black Weekend inicia este fin de semana en Panamá.

Black Weekend inicia este fin de semana en Panamá.

Imagen creada con IA/ Telemetro
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Prepárate si eres amante de las compras, porque este fin de semana llegan las ofertas a más de 16 centros comerciales de Panamá con el Black Weekend.

¿Cuándo será el Black Weekend?

Estas ofertas estarán disponibles desde el viernes 2 de octubre hasta el domingo 4 de octubre de 2026.

¿Qué puedes conseguir en el Black Weekend?

Los descuentos abarcarán diferentes categorías, entre ellas:

  • Moda

  • Tecnología

  • Calzado

  • Belleza

  • Joyería

  • Accesorios

  • Artículos para el hogar

  • Otros productos

El Black Weekend se presenta como una oportunidad para que los consumidores aprovechen las ofertas disponibles durante estos días. Se recomienda revisar las promociones de cada establecimiento antes de realizar sus compras, ya que los descuentos pueden variar según el local y los productos seleccionados.

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