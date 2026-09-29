Misteriosa formación en Turquía reaviva la búsqueda del Arca de Noé

Formación en Turquía reaviva la búsqueda del Arca de Noé.

Investigadores despiertan el interés por una misteriosa formación geológica ubicada en Turquía , y de su posible relación con el Arca de Noé , una de las historias más conocidas de la Biblia.

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El sitio, conocido como formación de Durupinar, se encuentra cerca del monte Ararat, y llamó la atención por su particular forma, similar a la de una embarcación.

Un equipo de investigadores liderado por el profesor Cenker Atila, de la Universidad Cumhuriyet de Sivas, en Turquía, trabaja junto a la organización estadounidense Noah's Ark Scans para estudiar qué existe debajo de la superficie.

La investigación utiliza tecnología como radares de penetración terrestre, modelos tridimensionales y perforaciones para analizar la estructura y determinar si se trata de una formación natural o si podría contener evidencias de una antigua embarcación.

Sitio, conocido como formación de Durupinar. Imagen creada con IA/ Telemetro.

¿Qué buscan los investigadores?

Los especialistas buscan analizar las anomalías detectadas bajo la formación de Durupinar y estudiar muestras del subsuelo para conocer su composición.

Algunos investigadores consideran que los hallazgos justifican continuar con el estudio, hasta el momento no existe una prueba científica que confirme que l estructura corresponde al Arca de Noé.

La posible embarcación fue identificada por fotografías aéreas en 1959 por el capitán Ilhan Durupnar, cartógrafo del Comando General de Cartografía de Turquía mientras examinaba fotos aéreas para elaborar mapas de la región y desde entonces ha sido relacionada con la historia bíblica.

Sin embargo, también existen investigaciones que sostienen que su particular apariencia puede explicarse por procesos geológicos naturales.

Finalmente, en 1989 por este motivo el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía declararon el lugar como sitio natural protegido teniendo en cuenta el posible valor patrimonial.

Por ahora, la gran incógnita es si se trata de una formación natural o si realmente podría estar relacionada con el Arca de Noé. Los investigadores esperan que los resultados de los estudios permitan esclarecer el origen de esta misteriosa estructura.