Fútbol Deportes -  29 de septiembre de 2026 - 10:31

LPF: Así queda la tabla tras de posiciones la Jornada 10

Conozca cómo marcha la tabla de posiciones del Apertura 2026 de la LPF tras la Jornada 10 de partidos.

Apertura 2026 de la LPF 

Apertura 2026 de la LPF 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) avanza hacia la Jornada 11 con una cerrada lucha por los primeros puestos. Tras disputarse la novena fecha, Plaza Amador y Árabe Unido suman 21 puntos, mientras San Francisco FC encabeza la Conferencia Oeste con 20 unidades.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la LPF?

En la Conferencia Este, Plaza Amador y Deportivo Árabe Unido se encuentran igualados con 21 puntos después de nueve partidos.

Conferencia Este

  • Plaza Amador – 21 puntos
  • Deportivo Árabe Unido – 21 puntos
  • Tauro FC – 14 puntos
  • Alianza FC – 14 puntos
  • UMECIT FC – 13 puntos
  • Sporting San Miguelito – 10 puntos

En la Conferencia Oeste, San Francisco FC se mantiene en la primera posición con 20 puntos, seguido por Veraguas United con 15.

Conferencia Oeste

  • San Francisco FC – 20 puntos
  • Veraguas United – 15 puntos
  • CD Universitario – 11 puntos
  • CAI – 10 puntos
  • Herrera FC – 5 puntos
  • Unión Coclé – 5 puntos

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