LPF Deportes -  25 de septiembre de 2026 - 20:30

VIDEO | EN VIVO: Árabe Unido vs. Herrera por la jornada 10 de la LPF

Sigue en vivo el partido entre el Deportivo Árabe Unido vs. Herrera desde el estadio Armando Dely Valdés por la jornada 10 de la LPF.

Árabe Unido vs. Herrera - LPF.

Árabe Unido vs. Herrera - LPF.

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

Sigue en vivo el partido entre Deportivo Árabe Unido vs. Herrera por la jornada 10 de la LPF, desde el estadio estadio Armando Dely Valdés, a partir de las 8:30 p.m., a través de la señal de RPC TV.

VIDEO | EN VIVO: Deportivo Árabe Unido vs. Herrera

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