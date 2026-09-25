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Se desarrolla el segundo día de la Expo Capac 2026

Con la participación de más de 300 expositores se desarrolla el segundo día de Expo Capac 2026 en el Panama Convention Center. “Nosotros aquí en esta feria lo que estamos buscando son conexiones. En este momento nosotros tenemos todo el área que es vivienda y tenemos los bancos. En este sector donde están los bancos y donde están las promotoras tenemos varios incentivos… hay ahora mismo 3 mil dólares del ‘Abono Pa' Ti’ para que puedas abonar a tu casa y puedas adquirir esa vivienda que tanto estas anhelando. Automáticamente los bancos reciben tu solicitud. Es 3 mil dólares hasta casas de 80 mil balboas”, detalló Irene Orillac, presidenta de la Capac.