Cremación de banderas: Gobernación de Panamá anuncia recepción desde octubre de 2026

La Gobernación de Panamá informó que, a partir de la primera semana de octubre de 2026, estará recibiendo banderas en desuso provenientes de diversas instituciones públicas y privadas, como parte del proceso establecido para su adecuada disposición.
Esta información permitirá llevar el debido registro y proceder con el acto de cremación de las banderas, de conformidad con los procedimientos establecidos para su disposición digna y respetuosa.
- La Gobernación agradeció de antemano la colaboración y el cumplimiento de estas disposiciones.