Cremación de banderas: Gobernación de Panamá anuncia recepción desde octubre de 2026

Cremación de banderas en Panamá. @MiAmbientePma

Por Ana Canto La Gobernación de Panamá informó que, a partir de la primera semana de octubre de 2026, estará recibiendo banderas en desuso provenientes de diversas instituciones públicas y privadas, como parte del proceso establecido para su adecuada disposición.

¿Cómo entregar las banderas en desuso? Con el propósito de garantizar su adecuado manejo y disposición, cada remesa de banderas deberá estar acompañada de una nota formal dirigida a la señora gobernadora, Mayín Correa, en la cual se indique claramente la cantidad de banderas entregadas.

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