Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2026 - 17:25

Cremación de banderas: Gobernación de Panamá anuncia recepción desde octubre de 2026

La Gobernación de Panamá informó que estará recibiendo banderas en desuso provenientes de diversas instituciones.

Cremación de banderas en Panamá.

Cremación de banderas en Panamá.

@MiAmbientePma
Ana Canto
Por Ana Canto

La Gobernación de Panamá informó que, a partir de la primera semana de octubre de 2026, estará recibiendo banderas en desuso provenientes de diversas instituciones públicas y privadas, como parte del proceso establecido para su adecuada disposición.

¿Cómo entregar las banderas en desuso?

Con el propósito de garantizar su adecuado manejo y disposición, cada remesa de banderas deberá estar acompañada de una nota formal dirigida a la señora gobernadora, Mayín Correa, en la cual se indique claramente la cantidad de banderas entregadas.

Esta información permitirá llevar el debido registro y proceder con el acto de cremación de las banderas, de conformidad con los procedimientos establecidos para su disposición digna y respetuosa.

  • La Gobernación agradeció de antemano la colaboración y el cumplimiento de estas disposiciones.
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