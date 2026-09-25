Jubilados y pensionados: ¿cuándo es el próximo pago de la CSS después de septiembre?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) tendrán en octubre de 2026 dos pagos programados, cada uno con fechas distintas para quienes reciben sus fondos mediante acreditamiento bancario ACH y para aquellos que cobran mediante cheque.

El primer pago del mes comenzará el lunes 5 de octubre, mientras que la segunda quincena está programada a partir del lunes 19.

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¿Cuándo es el próximo pago a jubilados de la CSS?

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De acuerdo con el calendario establecido para 2026, estas son las fechas correspondientes a octubre:

Primera quincena

Lunes 5 de octubre: pago mediante ACH.

pago mediante ACH. Martes 6 de octubre: pago mediante cheque.

Segunda quincena

Lunes 19 de octubre: pago mediante ACH.

pago mediante ACH. Martes 20 de octubre: pago mediante cheque.

¿Cómo saber qué día le corresponde cobrar?

La fecha depende de la modalidad mediante la cual el jubilado o pensionado recibe habitualmente su pago. Quienes utilizan acreditamiento bancario ACH reciben los fondos directamente en la cuenta registrada, mientras que los beneficiarios que mantienen la modalidad de cheque deben tomar como referencia las fechas establecidas para este método.

Por lo tanto, después de los pagos correspondientes a septiembre, la próxima fecha establecida para los jubilados y pensionados que cobran mediante ACH será el lunes 5 de octubre de 2026. Para quienes reciben cheque, el siguiente pago está programado para el martes 6 de octubre.