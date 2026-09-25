Clima en Panamá: IMHPA pronostica lluvias y tormentas para este viernes 25 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas para este viernes 25 de septiembre en diferentes regiones del país, principalmente durante horas de la tarde. SINAPROC recomienda extremar las medidas de prevención ante el posible aumento del caudal de ríos y quebradas.

Para la tarde se esperan fuertes aguaceros en sectores de Chiriquí, Veraguas, la cordillera Central y la región Oriental, acompañados en algunos puntos por actividad eléctrica.

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¿Dónde lloverá este viernes en Panamá?

De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas en amplios sectores del Pacífico panameño.

El IMHPA mantiene vigilancia sobre las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de episodios de lluvia de mayor intensidad. El aviso se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. de este viernes 25 de septiembre.

Las temperaturas máximas rondarán los 30 °C, aunque las condiciones pueden variar dependiendo de la región y la elevación.

SINAPROC emite recomendaciones por las lluvias

Ante las condiciones previstas durante la temporada lluviosa, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) recomienda:

No cruzar ríos, quebradas ni pasos de agua cuando presenten aumento de caudal, aunque parezcan transitables.

Mantener vigilancia sobre las lluvias que se registren en las zonas altas, debido a que pueden ocasionar crecidas repentinas aguas abajo.

Evitar transitar por vías inundadas y atender las indicaciones emitidas por las autoridades.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos y quebradas.