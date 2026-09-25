Pagos a servidores públicos: ¿Quiénes cobran hoy viernes 25 de septiembre?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inicia este viernes 25 de septiembre el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2026 para los servidores públicos. Los desembolsos se realizarán de manera escalonada y continuarán el lunes 28 y martes 29 de septiembre.
¿Quiénes cobran hoy viernes 25 de septiembre?
De acuerdo con el cronograma divulgado por el MEF, este viernes corresponde el pago a los servidores públicos de las siguientes instituciones:
- Servicio de Protección Institucional (SPI)
- Ministerio de Educación (Meduca)
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
Para aquellos servidores públicos que estén en los grupos 2 y 3 cobrarán el lunes 28 y martes 29 de septiembre. De esta manera, el pago de la segunda quincena de septiembre para los servidores públicos se distribuirá durante tres jornadas, según la institución a la que pertenezca cada funcionario.