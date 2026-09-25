Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2026 - 08:03

Pagos a servidores públicos: ¿Quiénes cobran hoy viernes 25 de septiembre?

El MEF inicia este viernes 25 de septiembre el pago de la segunda quincena a servidores públicos. Consulte qué instituciones cobran hoy y las próximas fechas.

Pagos a servidores públicos

Pagos a servidores públicos

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inicia este viernes 25 de septiembre el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2026 para los servidores públicos. Los desembolsos se realizarán de manera escalonada y continuarán el lunes 28 y martes 29 de septiembre.

¿Quiénes cobran hoy viernes 25 de septiembre?

De acuerdo con el cronograma divulgado por el MEF, este viernes corresponde el pago a los servidores públicos de las siguientes instituciones:

  • Servicio de Protección Institucional (SPI)
  • Ministerio de Educación (Meduca)
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Para aquellos servidores públicos que estén en los grupos 2 y 3 cobrarán el lunes 28 y martes 29 de septiembre. De esta manera, el pago de la segunda quincena de septiembre para los servidores públicos se distribuirá durante tres jornadas, según la institución a la que pertenezca cada funcionario.

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