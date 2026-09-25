Cómo inscribirse paso a paso en los cursos del INADEH 2026 y evitar errores en el formulario

Cómo inscribirse paso a paso en los cursos del INADEH 2026.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) mantiene disponibles las inscripciones para los cursos gratuitos correspondientes a su cuarto y último periodo de clases de 2026, en sus centros de formación y en las tres modalidades de clases disponibles.

Es indispensable que las personas interesadas en inscribirse tengan un correo electrónico válido para completar el formulario de registro en la plataforma de la entidad.

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Asimismo, deben conocer tanto la región como la modalidad en la que desean inscribirse para seleccionar correctamente el curso de su interés.

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Paso a paso para inscribirte a los cursos del INADEH

Para completar el proceso de preinscripción, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial: Acceda a la plataforma digital a través del enlace https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ .

Seleccionar la oferta académica: Revise la información de los cursos disponibles filtrando por modalidad y región.

Completar el formulario: Llene los datos solicitados por el sistema para asegurar su cupo en el periodo correspondiente.

Modalidades de los cursos del INADEH

Las capacitaciones se impartirán mediante las siguientes modalidades: