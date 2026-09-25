Panamá empata 1-1 ante India en el primer amistoso de su gira por Asia

La Selección de Panamá empató (1-1) en su primer partido amistoso de la gira asiática, el cual se disputó contra su similar de India, el estadio Sree Kanteerava, Bangalore, este viernes 25 de septiembre.

Durante el primer tiempo, ambos equipos tuvieron oportunidades para anotar el primer gol del encuentro, situación que aprovechó el equipo asiático en el minuto 40, cuando el jugador angloindio Ryan Williams anotó el gol de su selección.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Omar Valencia anotó el gol del empate para Panamá

Panamá inició el segundo tiempo perdiendo ante su rival. El DT Thomas Christiansen realizó cambios de jugadores: ingresaron Amir Murillo, Omar Valencia, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey y Azarías Londoño, mientras que salieron de la cancha César Blackman, Jair Modelo, Rafael Mosquera, Daivis Murillo y Mijahir Jiménez.

Pasados los veinte minutos del segundo tiempo, el joven jugador de los Red Bulls de la Major League Soccer, Omar 'Trucho' Valencia, mandó el balón al fondo de la portería para anotar el gol de Panamá en el minuto 67.

Calendario de Panamá durante su gira por Asia