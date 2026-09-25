MEF: ¿Qué servidores públicos no cobran hoy viernes 25 de septiembre? Conoce las próximas fechas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició este viernes el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre para los servidores públicos. Estos desembolsos se realizarán de manera escalonada, por lo que no todos los funcionarios recibirán su pago este viernes.
Los servidores públicos que forman parte de los grupos 2 y 3 recibirán su pago la próxima semana.
Pagos del MEF: qué instituciones cobran el 28 y 29 de septiembre
Lunes 28 de septiembre
El pago corresponderá a las siguientes instituciones:
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Asamblea Nacional
Contraloría General
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Comercio e Industrias
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Ambiente
Tribunal Administrativo de la Función Pública
Defensoría del Pueblo
Martes 29 de septiembre
Este día corresponde al último grupo de instituciones:
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Ministerio de Desarrollo Agropecuario
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
Ministerio de Vivienda
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de la Mujer
Tribunal Administrativo Tributario
Órgano Judicial
Procuraduría General de la Nación
Procuraduría de la Administración
Tribunal Electoral
Fiscalía General Electoral
Otros Gastos de Administración
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Cuentas
De esta manera, el pago de la segunda quincena de septiembre se realizará de forma escalonada, de acuerdo con el grupo al que pertenece cada institución. Los servidores públicos deberán estar atentos a la fecha correspondiente para conocer cuándo recibirán su desembolso.