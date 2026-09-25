Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2026 - 10:20

MEF: ¿Qué servidores públicos no cobran hoy viernes 25 de septiembre? Conoce las próximas fechas

MEF inicia este viernes el pago de la segunda quincena a servidores públicos. Conozca qué instituciones no cobran hoy y las fechas que le corresponde su pago.

MEF inicia pago de la segunda quincena a servidores públicos.

MEF inicia pago de la segunda quincena a servidores públicos.

Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició este viernes el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre para los servidores públicos. Estos desembolsos se realizarán de manera escalonada, por lo que no todos los funcionarios recibirán su pago este viernes.

Los servidores públicos que forman parte de los grupos 2 y 3 recibirán su pago la próxima semana.

Pagos del MEF: qué instituciones cobran el 28 y 29 de septiembre

Lunes 28 de septiembre

El pago corresponderá a las siguientes instituciones:

  • Asamblea Nacional

  • Contraloría General

  • Ministerio de la Presidencia

  • Ministerio de Relaciones Exteriores

  • Ministerio de Comercio e Industrias

  • Ministerio de Obras Públicas

  • Ministerio de Economía y Finanzas

  • Ministerio de Gobierno

  • Ministerio de Seguridad Pública

  • Ministerio de Ambiente

  • Tribunal Administrativo de la Función Pública

  • Defensoría del Pueblo

Martes 29 de septiembre

Este día corresponde al último grupo de instituciones:

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario

  • Ministerio de Salud

  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

  • Ministerio de Vivienda

  • Ministerio de Desarrollo Social

  • Ministerio de la Mujer

  • Tribunal Administrativo Tributario

  • Órgano Judicial

  • Procuraduría General de la Nación

  • Procuraduría de la Administración

  • Tribunal Electoral

  • Fiscalía General Electoral

  • Otros Gastos de Administración

  • Tribunal de Cuentas

  • Fiscalía de Cuentas

De esta manera, el pago de la segunda quincena de septiembre se realizará de forma escalonada, de acuerdo con el grupo al que pertenece cada institución. Los servidores públicos deberán estar atentos a la fecha correspondiente para conocer cuándo recibirán su desembolso.

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