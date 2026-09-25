MEF: ¿Qué servidores públicos no cobran hoy viernes 25 de septiembre? Conoce las próximas fechas

MEF inicia pago de la segunda quincena a servidores públicos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició este viernes el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre para los servidores públicos. Estos desembolsos se realizarán de manera escalonada, por lo que no todos los funcionarios recibirán su pago este viernes.

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Los servidores públicos que forman parte de los grupos 2 y 3 recibirán su pago la próxima semana.

Pagos del MEF: qué instituciones cobran el 28 y 29 de septiembre

Lunes 28 de septiembre

El pago corresponderá a las siguientes instituciones:

Asamblea Nacional

Contraloría General

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

Martes 29 de septiembre

Este día corresponde al último grupo de instituciones:

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de la Mujer

Tribunal Administrativo Tributario

Órgano Judicial

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría de la Administración

Tribunal Electoral

Fiscalía General Electoral

Otros Gastos de Administración

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Cuentas

De esta manera, el pago de la segunda quincena de septiembre se realizará de forma escalonada, de acuerdo con el grupo al que pertenece cada institución. Los servidores públicos deberán estar atentos a la fecha correspondiente para conocer cuándo recibirán su desembolso.