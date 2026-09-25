Panamá Este Nacionales -  25 de septiembre de 2026 - 09:33

PASE-U: IFARHU continúa con la entrega de tarjetas PUNCH conoce dónde y cuándo retirarlas

Ifarhu insta a los acudientes a cumplir con los requisitos específicos para recibir el beneficio del PASE-U correspondiente al programa educativo.

PASE-U: IFARHU continúa con la entrega de tarjetas PUNCH.

PASE-U: IFARHU continúa con la entrega de tarjetas PUNCH.

@IFARHU
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U, con las cuales se beneficiarán 79,903 estudiantes.

¿Dónde y cuándo se realizará la entrega de las tarjetas PASE-U?

La jornada de entrega se realizará en los siguientes puntos:

  • Sábado 26 de septiembre en el Gimnasio de las Margaritas y en el Gimnasio Luis Guillermo Pulido Higuera corregimiento de Chepo.
  • Lunes 28 al 2 de octubre en el Centro Comercial Mega Mall, Panamá Este.

  • Horario: 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Requisitos para retirar las tarjetas PASE-U

Los acudientes deberán presentar los siguientes requisitos:

  • Cédula vigente del acudiente o trámite ante el Tribunal Electoral.

  • Descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros para validar sus datos.

El IFARHU recomienda a los acudientes no realizar filas desde el día anterior, así como evitar llevar acompañantes o al estudiante al punto de entrega.

La institución también exhorta a los acudientes a cumplir con los requisitos establecidos y acudir dentro del horario habilitado para retirar la tarjeta PUNCH correspondiente al beneficio del PASE-U.

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