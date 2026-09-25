PASE-U: IFARHU continúa con la entrega de tarjetas PUNCH conoce dónde y cuándo retirarlas

PASE-U: IFARHU continúa con la entrega de tarjetas PUNCH.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U , con las cuales se beneficiarán 79,903 estudiantes.

Contenido de interés: PASE-U: escuelas convocadas para retirar la tarjeta PUNCH este viernes 25 de septiembre

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¿Dónde y cuándo se realizará la entrega de las tarjetas PASE-U?

La jornada de entrega se realizará en los siguientes puntos:

Sábado 26 de septiembre en el Gimnasio de las Margaritas y en el Gimnasio Luis Guillermo Pulido Higuera corregimiento de Chepo.

Lunes 28 al 2 de octubre en el Centro Comercial Mega Mall, Panamá Este.

Horario: 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

¡PANAMÁ ESTE, PREPÁRATE!



Del 26 de septiembre al 2 de octubre, el IFARHU entregará tarjetas PUNCH del PASE-U a 79,903 estudiantes, junto a Caja de Ahorros.



Chepo y Mega Mall

7:00 a.m. a 12:00 p.m.



Consulta el calendario en nuestras redes y sitio web oficial. pic.twitter.com/lQs1ID15EL — IFARHU (@IFARHU) September 23, 2026

Requisitos para retirar las tarjetas PASE-U

Los acudientes deberán presentar los siguientes requisitos:

Cédula vigente del acudiente o trámite ante el Tribunal Electoral.

Descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros para validar sus datos.

El IFARHU recomienda a los acudientes no realizar filas desde el día anterior, así como evitar llevar acompañantes o al estudiante al punto de entrega.

La institución también exhorta a los acudientes a cumplir con los requisitos establecidos y acudir dentro del horario habilitado para retirar la tarjeta PUNCH correspondiente al beneficio del PASE-U.