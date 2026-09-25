CEPANIM 2026: esto deben hacer los herederos mientras esperan la convocatoria del MEF

Los cónyuges sobrevivientes de beneficiarios fallecidos del CEPANIM que hayan presentado el reclamo correspondiente deberán mantenerse atentos a las próximas convocatorias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que prepara una nueva fase de atención para estos casos.

Según informó el MEF, esta etapa está prevista para comenzar entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026.

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¿Qué deben hacer mientras esperan la convocatoria del CEPANIM?

Por el momento, el MEF no ha anunciado un día específico para el inicio de esta fase ni ha detallado el procedimiento que deberán seguir los cónyuges sobrevivientes.

Por esta razón, quienes tengan reclamos presentados deberán mantenerse pendientes de los canales oficiales del ministerio para conocer las fechas, requisitos e instrucciones que se establezcan.

¡Resolvemos algunas de las preguntas más frecuentes que nos haces!

Familiares de beneficiarios fallecidos: Iniciaremos una nueva fase de atención para cónyuges sobrevivientes entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026.



Si aún estás esperando tu cita: ¡Tranquilo!… pic.twitter.com/ZwLki4n4IP — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) September 23, 2026

Es importante tomar en cuenta que el periodo anunciado —finales de octubre y principios de noviembre— corresponde a una previsión para el inicio de la atención y no representa todavía una fecha específica de convocatoria.

¿Qué pasa si todavía no ha recibido una cita para el CEPANIM?

El MEF también se refirió a las personas registradas que continúan esperando una cita para retirar su Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM).

“Todos van a recibir su certificado”, aseguró la institución al explicar que el proceso de entrega continúa de manera progresiva y ordenada en el país.

De acuerdo con el balance divulgado por el MEF, más de 328,000 certificados han sido entregados a nivel nacional desde el 15 de junio de 2026, mientras que el registro comprende a más de 345,000 beneficiarios.

Las entregas continuarán para atender los certificados pendientes. El MEF recomienda consultar sus canales oficiales para conocer las próximas convocatorias e instrucciones relacionadas con el CEPANIM.