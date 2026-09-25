Atletismo Deportes -  25 de septiembre de 2026 - 15:12

Edwin Núñez gana oro en bodyboard y Panamá iguala récord en Juegos Suramericanos 2026

Edwin Núñez derrotó 10.33 a 4.50 al chileno Moisés Silva y ganó el oro en bodyboard, cuarta presea dorada de Panamá en Santa Fe 2026.

Edwin Núñez gana oro en bodyboard

Edwin Núñez gana oro en bodyboard

@COlimpicoPanama

El atleta panameño Edwin Núñez conquistó la medalla de oro en surf-bodyboard de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras derrotar con puntuación de 10.33 a 4.50 al chileno Moisés Silva en la gran final.

Con la victoria de Núñez, Panamá alcanzó cuatro medallas de oro en esta edición de los Juegos Suramericanos e igualó su mejor cosecha histórica de preseas doradas en una sola edición, informó el Comité Olímpico de Panamá.

Contenido de interés: El surfista panameño Edwin Núñez es campeón del Panamericano de Bodyboard 2025

Edwin Núñez conquista el oro para Panamá

Núñez se impuso a Silva en la final de bodyboard con una diferencia de 5.83 puntos, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio y sumar una nueva presea para la delegación panameña.

El triunfo también permitió a Panamá igualar una marca que había alcanzado en dos ocasiones anteriores.

De acuerdo con el Comité Olímpico de Panamá, el país consiguió cuatro medallas de oro en los Juegos Suramericanos de Valencia 1994 y volvió a alcanzar esa cantidad en Santiago 2014.

Ahora, con el oro conquistado por Edwin Núñez en Santa Fe 2026, Panamá vuelve a registrar cuatro preseas doradas en una misma edición de los Juegos Suramericanos.

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