Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2026 - 15:40

Incendio en Calidonia: Alcaldía coordina atención para 38 familias afectadas

La Alcaldía de Panamá informó que Gestión Social coordina la atención para 38 familias afectadas por el incendio registrado en un caserón de Calidonia.

Incendio en Calidonia

Incendio en Calidonia

@Panamaalcaldia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que personal de Gestión Social coordina la atención que será brindada a 38 familias afectadas por el incendio registrado este viernes en un caserón del corregimiento de Calidonia, en la ciudad de Panamá.

Alcaldía coordina atención para familias afectadas en Calidonia

De acuerdo con la Alcaldía, el personal de Gestión Social se encuentra adelantando las acciones necesarias para determinar y gestionar la atención que recibirán las familias afectadas tras el siniestro.

El incendio se registró este viernes en un caserón ubicado en Calidonia, provocando la afectación de decenas de familias.

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Hasta el momento, la información suministrada por la Alcaldía no detalla el tipo de asistencia que será entregada ni cuándo comenzará su distribución.

Las autoridades continúan con las labores correspondientes tras el incendio, mientras se gestiona la atención para las 38 familias afectadas.

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