ACODECO recibe 280 quejas contra inmobiliarias por más de B/.13.2 millones

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( ACODECO ) informó que, entre enero y agosto de 2026, recibió 280 quejas contra empresas inmobiliarias a nivel nacional, por un monto total reclamado de B/.13,239,348.37.

Los reclamos por vicios ocultos, que corresponden a defectos o problemas que presenta el bien adquirido y que no son visibles o evidentes al momento de la compra o entrega, alcanzaron un monto de B/.3,149,981.70.

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Devolución de dinero encabeza las quejas contra inmobiliarias

La devolución de dinero fue la causa más recurrente, con 146 casos y B/.3,053,897.06 en montos reclamados. Le siguen:

Incumplimiento de garantía: 39 quejas por B/.2,245,739.53.

39 quejas por B/.2,245,739.53. Falta de información: 21 casos por B/.1,672,544.79.

21 casos por B/.1,672,544.79. Incumplimiento de contrato: 20 quejas por B/.1,473,360.78.

20 quejas por B/.1,473,360.78. Cláusula abusiva: 14 reclamos por B/.1,470,637.19.

Según los reportes de los departamentos de Conciliación, Decisión de Quejas y la Defensoría de Oficio, 182 expedientes concluyeron con resultados favorables para los consumidores, por un total de B/.8,727,483.52.

De ese total, 95 casos se resolvieron mediante acuerdos entre las partes, por un monto de B/.5,017,564.49, mientras que la Defensoría de Oficio reportó siete fallos favorables al consumidor, equivalentes a B/.452,961.05.